Viel Sonne und wenig Wolken: Der Frühling in Bayern bleibt

Nach einem für Februar ungewöhnlich warmen Wochenende beginnt auch die kommende Woche mit frühlingshaften Temperaturen. Für Montag werden Höchsttemperaturen bis zu 14 Grad erwartet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in München. Am Dienstag bringen Wolkenfelder aus dem Westen vereinzelt leichten Regen. Bis zum Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Freitag kann es örtlich auch regnen. Am Wochenende soll aber der Frühling wieder zurückkehren: Viel Sonne sorgt für bestes Wintersport-Wetter.