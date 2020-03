Viel Sonne und milde Temperaturen zu Wochenbeginn

Auch zum Wochenstart bleibt es in Bayern weiter mild und sonnig. Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Lauf des Tages ziehen nur in Franken Wolken auf, nördlich des Mains regnet es vereinzelt. In der Nacht sinken die Temperaturen auf sieben bis minus ein Grad. Am Dienstag breiten sich die Wolken dann zunächst über ganz Bayern aus, hier und da setzt sich aber die Sonne bei maximal 18 Grad durch. Am Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge bei viel Sonnenschein noch einmal wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.

Wetterbericht DWD