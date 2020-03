Viel Sonne in Bayern am Wochenende und Wochenanfang

Die Menschen in Bayern können sich auf ein überwiegend sonniges Wochenende freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dominieren am Samstag zwar noch die Wolken, am Sonntag werde es dann aber viel Sonne bei Höchsttemperaturen um die 16 Grad im Freistaat geben. In der Nacht werde es auf bis zu vier Grad abkühlen. In einigen Alpentälern sowie im Bayerischen Wald seien auch Temperaturen deutlich unter Null Grad möglich. Die neue Woche beginnt der Prognose nach sonnig und trocken. Erst ab Dienstag soll dann eine Wolkendecke über Bayern hinwegziehen, wobei es im Norden Bayerns dann auch vereinzelt regnen werde.

Wettervorhersage DWD