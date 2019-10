Viel Sonne am Wochenende nach regnerischer Woche in Bayern

Nach viel Regen wird das Wochenende freundlicher. Die Sonne zeigt sich über ganz Bayern wieder öfter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit. Am Freitag ist es vielerorts noch bewölkt, bei Temperaturen von 19 Grad in Augsburg und 14 Grad in Hof.

Am Samstag wird es spätsommerlich mit viel Sonnenschein und Temperaturen von 24 Grad in Kempten und 23 Grad in Nürnberg. In der Nacht zum Sonntag kann es kühl werden, im Bayerischen Wald werden Temperaturen bis zu 4 Grad erwartet. Am Sonntag scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu 20 Grad in Straubing und 25 Grad im Alpenvorland.

Bericht des Deutschen Wetterdienst