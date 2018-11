Viel Holz vor der Hüttn

Mehrere massive Baumstämme sind in Schwaben bei einem Unfall von einem Lastzug gefallen und gegen einen angrenzenden Heustadel gekracht. Der 30-jährige Fahrer war in Biberbach (Landkreis Augsburg) zu schnell in eine Linkskurve gefahren. Der mit Holz beladene Laster kippte daraufhin um, die Stämme wurden auf angrenzende Anwesen geschleudert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem Unfall am Mittwoch zwei Zäune und der Stadel beschädigt. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mindestens 150 000 Euro aus. Die Ortsdurchfahrt musste für die Aufräumarbeiten für rund fünf Stunden komplett gesperrt werden.