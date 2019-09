Viel Ärger um die Nachtigall: Warum eine Forscherin ins Visier von Tierschützern geraten ist

Könnte sie ihre Versuche mit Ratten oder Fruchtfliegen durchführen, hätte die promovierte Biologin Daniela Vallentin wohl keine Probleme. Doch weil sie ausgerechnet den emotional hoch bewerteten Nachtigallen angeblich Elektroden ins Gehirn implantieren will, musste sie sich zuerst mit dem Berliner Senat und bald auch mit den Tierschützern herumschlagen. In der Wissenschaftsgemeinde gilt ihr Forschungsvorhaben gleichwohl als Leuchtturmprojekt der Grundlagenforschung. Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat ihr dafür 1,5 Millionen Euro an Förderung zur Verfügung gestellt.

Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, was da erforscht werden soll. Das Besondere an Nachtigallen ist ihre Fähigkeit, der Konkurrenz sogar dann zuzuhören und direkt eine Antwort zu planen, während sie noch selber singen. Die Sänger hören dem Nachbarn aufmerksam zu und bauen den soeben gehörten Gesang des Artgenossen in den eigenen Gesang ein.

Harmlose Grundlagenforschung – oder Tierquälerei?

“Bei unserer Arbeit handelt es sich um reine Grundlagenforschung", sagt Vallentin: "Unser Ziel ist es zu verstehen, wie das komplexe Zusammenspiel der Nervenzellen im Gehirn die vokale Kommunikation ermöglicht. Ob hier später Rückschlüsse auf neurobiologische Prozesse beim Menschen zu erwarten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.“ Möglich wäre ein besseres Verständnis des Autismus.

Das Forschungsprojekt sieht vor, im Labor haarfeine Elektroden in bestimmte Bereiche des Vogelhirns einzuführen, um die Aktivität von Nervenzellen während der gesanglichen Interaktion zu messen. Diese Elektroden, 50-fach dünner als das menschliche Haar, würden nur direkt während der Aufnahme durch eine mikroskopische Öffnung im Kopf ins Gehirn eingeführt und hinterher wieder entnommen, versichert die Forscherin. Auch die Haltevorrichtung werde nach Ende des Experiments abgenommen und der Vogel könne „ohne Einschränkungen“ weiterleben. Die ganze Prozedur sei für die Tiere schmerzfrei: „Anderenfalls würden sie auch gar nicht singen.“ Entgegen anderer Darstellungen sollen die Vögelchen nach ihrem Dienst für die Wissenschaft nicht getötet, sondern von den Miniapparaturen befreit „in großzügigen Volieren“ weiter leben, versichert Vallentin.

Vor zwei Jahren beantragte die Forscherin der Freien Universität Berlin, bei zehn Nachtigallen aus Gehegen vorübergehend Elektroden einpflanzen zu dürfen. Was folgte war ein jahrelanges Hin und Her, das letztlich in der hoch politischen Frage mündete, ob - so der Berliner „Tagesspiegel“ - „drei frei fliegende Nachtigallen mit drei Artgenossen Sex haben dürfen“, um Nachwuchs zu produzieren. Darüber zerstritten sich sogar die Senatoren der Berliner Stadtregierung.

Die Forschung geht jetzt bei Starnberg weiter

Inzwischen haben die Forscherin und ihre Arbeitsgruppe der Bundeshauptstadt den Rücken gekehrt, um im Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen im Landkreis Starnberg südlich von München ihr Projekt umzusetzen – aus anderen Gründen, wie es heißt. Doch auch in der ehemaligen Wirkungsstätte des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz folgt ihr der Konflikt mit Tierschützern. Denn die Vorstellung, nachgezüchteten Nachtigallen „Elektroden durch die Schädeldecke ins Gehirn einzuführen“, rief den Deutschen Tierschutzbund sowie seine Landesverbände aus Berlin und Bayern auf den Plan. In Berlin war bereits eine Online-Petition mit 134 000 Unterschriften in Gang gesetzt worden.

Die für die Genehmigung der Versuche zuständige Regierung von Oberbayern in München hat grünes Licht gegeben. Der Versuch der Grundlagenforschung sei bereits 2017 in Berlin genehmigt worden. Nach Übertragung in die oberbayerische Zuständigkeit sei die Genehmigung im Frühjahr 2019 auch für den Freistaat erteilt worden, erklärte eine Behördensprecherin. Die ethische Vertretbarkeit jedes Tierversuchsantrags werde durch eine Kommission bei der Regierung von Oberbayern „intensiv geprüft und hinterfragt“.

Aber nicht zu sehr, argwöhnen die Tierschützer. Derzeit würden weniger als ein Prozent der Tierversuchsanträge abgelehnt. Das sei "zutreffend", räumte eine Sprecherin der Bezirksregierung ein. Aber es seien auch schon Tierversuchsanträge aus ethischen Gründen abgelehnt worden.

Die Tierschützer wollen nicht zurückstecken. Es sei „höchst fragwürdig“, die Ergebnisse von Nachtigall-Versuchen auf Menschen zu übertragen, so die Präsidenten des Tierschutzbunds Bayern Nicole Brühl: „Gehirne von Menschen und Vögeln unterscheiden sich stark.“ Fraglich erschienen die Versuche auch, weil auch im Bereich Autismus bereits mehrere wissenschaftlich erprobte und anerkannte tierversuchsfreie Verfahren existierten.

Die Grundbausteine, also die einzelnen Nervenzellen, die chemischen Botenstoffe und die Synapsen, mit deren Hilfe neuronale Netzwerke geformt werden, seien durchaus vergleichbar, sagte die Forscherin. Wenn man einen Prozess wie das Gesangslernen von Vögeln im Detail, quasi „bis auf die Nervenzelle“ zu verstehe, könnten daraus sehr wohl Rückschlüsse auf andere Tierarten und auch auf den Menschen gezogen werden. Für Vallentin und ihre Arbeitsgruppe ist die Kampagne der Tierschützer „nur noch unverständlich“. „Wir hatten mit massiven Problemen bis hin zu persönlichen Drohungen zu kämpfen, schildert sie. Zeitweise sei sogar Personenschutz nötig gewesen.