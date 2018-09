Viehscheide kündigen das Ende des Bergsommers an

Wenige Tage nach dem meteorologischen Herbstanfang läuten auch die Bergbauern das Ende des Sommers ein. In Pfronten im Allgäu beginnen heute (8.00 Uhr) die traditionellen Viehscheide. Die Bauern bringen ihre festlich geschmückten Tiere von den Almwiesen zurück in den heimischen Stall. Das Spektakel wird in Pfronten und in vielen anderen Orten von Volksfesten begleitet. Auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) wird zu dem Viehscheid in Pfronten erwartet.

In den nächsten Wochen werden in insgesamt mehr als 30 Orten im Allgäu die Tiere ins Tal gebracht. Auch in Oberbayern werden die Tiere derzeit von den Sommerweiden geholt. Dort wird vom Almabtrieb gesprochen. Die im Allgäu übliche Bezeichnung Viehscheid stammt daher, dass die Herden der verschiedenen Bauern üblicherweise in den Gemeinden auf einem Scheidplatz getrennt werden. Dort erhält der jeweilige Besitzer seine Rinder nach der Sommersaison zurück.

Insgesamt werden jedes Jahr im Sommer in Bayern mehr als 50 000 Rinder und auch Schafe, Ziegen, Schweine und Pferde auf die hoch gelegenen Alpen und Almen gebracht. Nach etwa 100 Tagen nehmen die Hirten traditionell Abschied von den Bergen und kehren vor Einbruch der kalten Jahreszeit mit den Tieren auf die Höfe zurück.

In Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) gibt es dabei für Touristen am Dienstag (11. September) ein besonderes Angebot. Die Urlauber können die Tiere und die Bauern von den Bergwiesen ins Tal begleiten. Dafür müssen die Interessierten allerdings sehr früh aufstehen: Die Wanderung unter dem Motto „Den Viehscheid einmal anders erleben“ beginnt um 4.45 Uhr.

