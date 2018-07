VfL Bochum verleiht Lorenz für ein Jahr zu 1860 München

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Abwehrspieler Simon Lorenz für ein Jahr bis 2019 an den Drittliga-Aufsteiger TSV 1860 München verliehen. Der bei der TSG Hoffenheim ausgebildete 21-Jährige kam erst in diesem Januar aus dem Kraichgau zum Revierverein, brachte es aber auch verletzungsbedingt nicht zu einem Einsatz im VfL-Profikader. Lorenz soll bereits am Dienstag mit den „Löwen“, die ihre Transferaktivitäten damit abgeschlossen haben, ins Trainingslager nach Kössen reisen.

Vereinsmitteilung