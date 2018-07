VfB spielt 3:3 bei Viertligist - Gonzalez und Didavi treffen

Der VfB Stuttgart ist in einem Testspiel beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen nicht über ein 3:3 (2:3)-Unentschieden hinaus gekommen. Dem schwäbischen Bundesliga-Club halfen am Mittwochabend auch die zwei Tore des argentinischen Neuzugangs Nicolás Gonzalez (29. Minute/38.) und ein Elfmeter-Treffer von Rückkehrer Daniel Didavi (84.) nicht zum Erfolg. Für den Viertligisten trafen Felix Schröter (15.), Armin Rausch (27.) und Burak Coban (33.). Ihr nächstes Testspiel bestreitet die Mannschaft von VfB-Trainer Tayfun Korkut am Samstag (15.00 Uhr) gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach.

