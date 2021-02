VfB Lübeck nach fünfter Heimniederlage tief im Abstiegskampf

Beim Obsthof Strodel direkt an der Ortsdurchfahrt in Rothkreuz hat es am Samstagmorgen zu brennen angefangen. Wehren aus dem ganzen Landkreis, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, die Ortsdurchfahrt durch Rothkreuz wurde gesperrt. Die Flammen, die in einem Stadel ausbrachen, schlugen nach einiger Zeit auf das Wohnhaus über.

