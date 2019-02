Vertreter Ulreich rechnet mit schneller Neuer-Rückkehr

Von Michael Ruddigkeit

Die Pläne für ein neues Bordell haben in Neu-Ulm für Aufregung gesorgt. Nachbarn in der Boschstraße befürchten Belästigungen durch alkoholisierte Kunden, Zuhälterei und Kriminalität im Umfeld des Etablissements, das sich in Sichtweite der Glacis-Galerie und der Montessori-Schule befindet. Eine Entscheidung über die Umnutzung von Büro- und Schulungsräumen in eine „gewerbliche Zimmervermietung für erotische Dienstleistung“ hat der zuständige Ausschuss des Stadtrats verschoben.