Versuchter Totschlag: Urteil gegen Rocker in Nürnberg

Im Prozess um einen brutalen Angriff auf eine neue Rocker-Gruppierung wird heute das Urteil vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth erwartet. Drei Männer müssen sich seit Mitte November vor der Strafkammer verantworten. Einer der Angeklagten - ein 51-Jähriger - soll die beiden anderen Beschuldigten im Alter von 24 und 55 Jahren angestiftet haben, eine Gruppe von Männern schwer zu verletzen, die in Schwabach eine regionale Untergruppe der „United Tribuns“ gründen wollten.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag sieben Jahre Haft für den Rädelsführer gefordert. Bei dem 24-Jährigen plädierte die Anklagevertretung auf fünf Jahre und zwei Monate Haft, bei dem 55-Jährigen auf sechs Jahre. Die beiden müssten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen schuldig gesprochen werden. Alle Angeklagten sind Deutsche.

Die Verteidigung hielt dagegen deutlich niedrigere Strafen von nicht mehr als zwei Jahren auf Bewährung für den 24-Jährigen und den 55-Jährigen für angemessen. Der Anwalt des 51-Jährigen forderte Freispruch für seinen Mandanten.

Der 51-jährige soll Europapräsident der „United Tribuns“ sein und die Gründung eines sogenannten Chapters in Schwabach abgelehnt haben. Laut Anklage beauftragte er die beiden anderen Angeklagten sowie zwei weitere Verdächtige, den Schwabachern sämtliche Utensilien abzunehmen und sie zusammenzuschlagen. Ende Oktober 2017 prügelten und traten die vier beauftragten Schläger demnach in einem Tattoo-Studio, das als Clubheim dienen sollte, auf die Opfer ein. Gegen die zwei mutmaßlichen Schläger, denen nicht in Nürnberg der Prozess gemacht wird, läuft ein anderes Verfahren.