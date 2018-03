Versuchter Mord in Psychiatrie: 13 Jahre in Haft

Wegen versuchten Mordes in einer psychiatrischen Einrichtung hat das Regensburger Landgericht einen 41-Jährigen am Montag zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte versucht hatte, einen Mitpatienten in der Forensik in Straubing zu töten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwölf Jahren und acht Monaten gefordert, die Verteidigung hingegen hatte auf ein Urteil im Ermessen des Gerichts plädiert. Die Strafkammer ordnete in ihrem Urteil, mit dem sie noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausging, zudem die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.

Laut Anklage hat der 41-Jährige 2015 mehrfach mit einem Hammer auf den Hinterkopf eines Mitpatienten eingeschlagen, um ihn zu töten. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie einen Bruch des Handknochens. Nach Angaben eines Gutachters soll der Angeklagte den Mordversuch begangen haben, um seinen Sexualtrieb zu befriedigen und sein Opfer zu vergewaltigen. Er habe die Tat auch seit Monaten geplant gehabt.

Seit 2006 ist der mehrfach verurteilte 41-Jährige in der Psychiatrie untergebracht. So hatte er 1994 einen elfjährigen Ministranten in Regensburg missbraucht und anschließend getötet. Nach seiner Entlassung aus der Haft ermordete er 2005 einen Neunjährigen in München. - Das neue Urteil ist noch nicht rechtskräftig.