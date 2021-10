Versuchte Brandstiftung an Tankstelle: Polizei sucht Mann

Ein Mann soll versucht haben, eine Tankstelle in Ingolstadt anzuzünden. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen, wie sie am Freitag mitteilte. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand auf dem Gelände am 20. September rechtzeitig entdeckt und konnte ihn mit gefüllten Waschwassereimern löschen. Die erste Fahndung der Polizei war erfolglos.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Verdächtige den Kraftstoff für das Feuer zuvor an einer anderen Tankstelle gekauft haben. Seit dem Vorfall sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen, der als schlank beschrieben wird. Zur Tatzeit trug er schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen dunklen Kapuzenpullover mit einem grünen T-Shirt darüber. Die Kriminalpolizei bittet außerdem um erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere bei auffälligen Tankvorgängen in Kanistern während der Nachtzeit solle die Polizei informiert werden.

Fahndungsaufruf Polizeipräsidium Oberbayern Nord