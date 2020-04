Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung: Drogensuche

Er suche nur nach Drogen - so hat ein Mann bei einer Polizeikontrolle in Amberg seinen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen gerechtfertigt. Das Marihuana habe er „unterwegs zuvor verloren“, zitierte die Polizei den 41-Jährigen am Mittwoch. Dies war wohl keine Ausrede: Bei der Kontrolle am Dienstagabend hatte der Mann tatsächlich zwei Gramm Marihuana, eine Feinwaage und einen Dolch bei sich. Er verstieß damit gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Infektionsschutzgesetz.