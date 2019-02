Versteckt im Güterzug: Polizei greift sieben Migranten auf

Sieben Migranten sind in einem Güterzug versteckt nach Bayern eingereist. Die Männer zwischen 19 und 29 Jahren wurden am Mittwochmorgen beobachtet, wie sie an einem Rangierbahnhof in München vom Zug absprangen. Die Bundespolizei nahm die Afrikaner in der Nähe der Gleisanlagen fest.

Nach Angaben der Beamten kam der Zug aus Italien. Die Männer wurden der Landespolizei übergeben. 2019 gab es laut Bundespolizei allein in München bereits 19 weitere Fälle, in denen Migranten unerlaubt auf Güterzügen einreisten. Sieben von ihnen konnten trotz Fahndung bisher nicht aufgegriffen werden, hieß es am Mittwoch weiter.