Verspätungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof ist es am Montagmorgen in München zu erheblichen Verspätungen auf der sogenannten S-Bahn-Stammstrecke gekommen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, musste auch am weiteren Vormittag mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten gerechnet werden. Vereinzelt wurden auch Zugausfälle nicht ausgeschlossen.

