Verspätetes Räuber-Trio vor Gericht

- Viel dümmer hätte es für ein Räubertrio nun wahrlich nicht laufen können. Erst kamen ihm laut Anklage Kollegen bei einem Überfall auf ein Juwelier-Geschäft in der noblen Münchner Maximilianstraße zuvor. Als die Polizei sich per Großfahndung auf die Suche nach den Räubern machte, stieß sie dann auf die drei - verhinderten - Ganoven, die ihrerseits vor einem Jahr einen Coup in dem Geschäft geplant hatten.

Seit Dienstag müssen sich die drei Männer nun wegen Verabredung zum Raub vor dem Landgericht München verantworten. Zwar schweigt sich das Trio zu dem angeblich geplanten Raubüberfall aus. Allerdings hatten die Ermittler in einer von den Männern eigens angemieteten Wohnung jede Menge verdächtige Utensilien entdeckt: Mützen mit Pelzbesatz und Ohrenklappen, Schlauchschals und Handschuhe. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.