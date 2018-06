Versicherungsbetrug: Österreicher verschwieg Tod der Mutter

Sechs Polizeiautos, etwa ein Dutzend Polizisten mit Hunden und ein Rettungswagen: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Donnerstagabend für Aufregung in Offingen gesorgt. Grund dafür war ein privater Streit, der sich aber als weitaus harmloser erwiesen hat als zunächst angenommen: Statt einer Messerstecherei gab es einen Leichtverletzten, der nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus wieder entlassen werden konnte.

So viel Blaulicht sieht man nicht alle Tage auf dem Bussen.