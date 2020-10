Versammlung von bayerischem Jagdverband nicht genehmigt

Die für Samstag mit bis zu 400 Teilnehmern geplante Mitgliederversammlung des Bayerischen Jägerverbandes in Nürnberg wird nicht stattfinden. Die Stadt Nürnberg habe sich dazu entschieden, keine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, sagte Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm (Grüne) am Freitag. Bei der Versammlung am Samstag im Messezentrum hätte unter anderem die seit einem Jahr vakante Position des Verbandspräsidenten neu besetzt werden sollen. Noch am Donnerstagabend hatte der erweiterte Vorstand des Jagdverbandes für sich beschlossen, die Veranstaltung ungeachtet der drastisch gestiegenen Corona-Zahlen stattfinden zu lassen.