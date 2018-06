Verpuffung bei Wacker in Burghausen: drei Leichtverletzte

Eine Verpuffung hat am Donnerstag im Werk von Wacker Chemie in Burghausen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie konnten ihre Arbeit nach einer ärztlichen Behandlung aber wieder aufnehmen. Bei dem Störfall am frühen Morgen trat nach Unternehmensangaben aus ungeklärter Ursache Trichlorsilan aus, welches sich bei Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit entzündet. Die Werksfeuerwehr löschte den Brand. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Wacker nicht.