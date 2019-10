Verpuffung bei Arbeiten an Ölfass: ein Schwerverletzter

Ein 29-Jähriger hat bei Arbeiten an einem alten Ölfass im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine Verpuffung verursacht und ist schwer verletzt worden. „Das Fass hat es regelrecht zerrissen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach hatte Funkenflug von Flexarbeiten die Verpuffung ausgelöst.

Mehrere Anwohner in der Ortschaft Breitenbrunn hatten den lauten Knall gehört und wollten dem 29-Jährigen helfen. „Und weil es schwarz geraucht hat, mussten dann leider auch noch zehn Menschen, darunter ein Kleinkind mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.“ Der Schwerverletzte wurde in eine Spezialklinik geflogen. Was der Mann mit dem Ölfass vorhatte, sollen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

