Diebe haben sich wohl an einem Öltank in Ansbach zu schaffen gemacht. Eine 73-Jährige habe den Tank am Montag vor ihrem Haus komplett leer entdeckt, obwohl er erst im Oktober aufgefüllt worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Ein Leck kann ausgeschlossen werden.“ Die Polizei geht von einem Schaden im vierstelligen Bereich aus.

Tweet der Polizei Mittelfranken

© dpa-infocom, dpa:220405-99-807282/2