Vermisster Senior tot gefunden

Ein vermisster Senior ist am Freitag in Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) tot gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 75-Jährige zuletzt am Donnerstag in seinem Seniorenheim gesehen worden. Bei der Suche nach dem Mann war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten die Beamten den Senior in der Nähe der Saale finden. Zu dem Zeitpunkt war der Mann schon tot. Nach Angaben der Polizei war der Mann geistig fit und auf keine lebenserhaltenden Medikamente angewiesen. Die Kripo ermittelt, Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht.

Mitteilung der Polizei