Vermisster Rentner erfroren

In Schwaben ist ein vermisster Rentner neben einer Bahnlinie erfroren. Der an Demenz leidende Mann aus Memmingen war am Freitag von einer Radtour nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei hatte nach dem 79-Jährigen auch mit einem Hubschrauber gesucht, jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei berichtete, ist die Leiche des Vermissten am Montag in der Nachbargemeinde Buxheim entdeckt worden. Die Kripo geht davon aus, dass der Memminger aufgrund der Kälte umgekommen ist. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen.

Polizeimitteilung