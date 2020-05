Vermisster Jugendlicher löst große Suchaktion aus

Zahlreiche Einsatzkräfte haben in Passau unter anderem mit Spürhunden und einem Rettungshubschrauber einen als vermisst gemeldeten Jugendlichen gesucht. Der 17-Jährige sei am Donnerstagnachmittag mit seinem Mountainbike verschwunden und nicht mehr über sein Handy erreichbar gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Streife der Verkehrspolizei entdeckte ihn schließlich am Freitagvormittag wohlbehalten mit seinem Fahrrad auf der Schanzlbrücke. Er hatte die Nacht bei einer Bekannten verbracht, wie ein Polizeisprecher sagte.