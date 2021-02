Vermisster 85-Jähriger tot in Oberbayern gefunden

Ein vermisster 85-Jähriger ist tot in Oberbayern gefunden worden. „Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bisher nicht ergeben“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Ein Mitarbeiter des örtlichen Kraftwerks fand die Leiche des Mannes am Mittwoch in Pfrombach (Landkreis Freising). Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache geben. Etwa eine Woche zuvor war der 85-Jährige aus Wartenberg (Landkreis Erding) als vermisst gemeldet worden.

