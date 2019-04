Vermisster 29-Jähriger nach Monaten tot im Auto gefunden

Monate nach seinem Verschwinden ist ein 29 Jahre alter Mann aus Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) tot in seinem Auto gefunden worden. „Passanten haben das Fahrzeug am Montag auf einem Schotterweg bei Langdorf entdeckt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Fundort im Landkreis Regen liegt rund 50 Kilometer vom Elternhaus des 29-Jährigen entfernt. Von dort war er im November vergangenen Jahres mit seinem Auto weggefahren; seitdem war er verschwunden. Hinweise auf Fremdverschulden oder Gewalteinwirkung gibt es nach Polizeiangaben nicht, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

