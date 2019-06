Vermisster 16-Jähriger tot aus Lechkanal geborgen

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher, der Anfang Juni beim Schwimmen im Lech von der Strömung mitgerissen wurde, ist am Montag tot geborgen worden. Ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerks am Lechkanal in Gersthofen (Landkreis Augsburg) hatte den Vermissten im Bereich der Rechenanlage gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche ertrank demnach.

Der 16-Jährige war am 2. Juni mit einem gleichaltrigen Freund rund acht Kilometer vom Fundort flussaufwärts entfernt in Augsburg im Lech schwimmen gegangen. Beide trieben aufgrund der schnellen Strömung ab. Während sich einer der beiden jungen Männer noch selbst ans Ufer retten konnte, galt der andere seitdem als vermisst.