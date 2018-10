Vermisstenfall Brigitte Volkert: Suche in Wald

Im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Brigitte Volkert hat die Polizei am Donnerstagmorgen ein Waldgebiet in Unterfranken abgesucht. Die vierfache Mutter ist seit fast 13 Jahren verschwunden. Am Mittwochabend hatte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ den Fall aufgegriffen. Es seien daraufhin Hinweise eingegangen, berichtete die Polizei. Ob es einen Zusammenhang zu der Suchaktion gibt, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg leitet den Einsatz, die Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber sind eingesetzt.