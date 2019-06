Vermisste Wanderer in Österreich tot aufgefunden

Die beiden deutschen Wanderer, die seit Dienstagabend in Österreich vermisst wurden, sind tot.

Gefunden haben die Bergretter die 40-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Lebensgefährten am Mittwochnachmittag in dem 30 Meter tiefen Schneeloch, in das sie am Tag zuvor abgerutscht waren. Die genaue Todesursache wird derzeit noch ermittelt.

42 Bergretter hatten nach den beiden Vermissten gesucht, unter anderem mit einer Dampfsonde, um das Eis zu schmelzen.

Aufgrund des steilen Geländes und der großen Schneemenge gestaltete sich der Einsatz laut Polizei sehr schwierig.

Die Wanderer hatten den Angaben zufolge in einer Dreiergruppe am Dienstag eine Bergtour um den Widderstein im Kleinwalsertal (Vorarlberg) gemacht.

Unter dem Schneeloch verläuft ein Gebirgsbach

Im Bereich eines Schneefeldes seien sie vom Weg abgekommen, die Wanderin war dabei ausgerutscht und in einem Schneeloch verschwunden.

Bei dem Versuch, der Frau hinterherzusteigen, sei einer der Begleiter ebenfalls abgerutscht. Der dritte Wanderer, der kein Handy mit sich geführt habe, sei dann unter Schock und mit leichten Verletzungen ins Tal abgestiegen und habe von dort einen Notruf abgesetzt, hieß es in einer Mitteilung.

Im Bereich des Schneelochs sei die Schneedecke etwa sechs Meter dick. Darunter verlaufe ein Gebirgsbach, der aktuell sehr viel Wasser führe, hieß es.