Vermieter würgt seinen Mieter

Ein schon seit längerem schwelender Mietstreit ist im schwäbischen Oettingen (Landkreis Donau-Ries) eskaliert: Ein 49 Jahre alter Mann ist gewaltsam auf seinen 22-jährigen Mieter losgegangen und hat diesen verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der Vermieter im Gespräch mit dem jungen Mann wegen Mietstreitigkeiten in Rage und beleidigte ihn zunächst. Dann würgte er den 22-Jährigen und schlug ihm mehrmals gegen den Kopf. Der Mieter kam am Dienstagnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der junge Mann werde nach dem Vorfall wohl mit seiner Lebensgefährtin aus der Wohnung ausziehen, sagte ein Polizeisprecher.