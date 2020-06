Vermeintlicher Flugzeugabsturz: Pilot hat nur geübt

Eine rasante Flugstunde hat in der Oberpfalz einen Großeinsatz wegen eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes ausgelöst. Ein aufmerksamer Bürger habe eine Maschine im schnellen Sinkflug gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben des Mannes zufolge hatte offenbar der Motor des Leichtflugzeugs ausgesetzt. Beim Eintreffen von Polizeihubschrauber, Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehren und weiteren Einsatzkräften am vermuteten Absturzort bei Regenstauf (Landkreis Regensburg) stellte sich jedoch heraus: Der Pilot hatte während eines Schulungsflugs am Mittwochvormittag nur den Sinkflug und das Durchstarten geübt.