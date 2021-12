Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Vater

Ein 69-Jähriger ist von einem Nachbarn seines Sohnes in Oberbayern irrtümlicherweise für einen Einbrecher gehalten worden - und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Eine Polizeistreife traf den Mann auf dem Balkon eines Hauses in Wasserburg (Landkreis Rosenheim) an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Mann um den Vater eines Bewohners handelte. Er sei am Dienstag bei seinem Sohn zu Besuch gewesen und habe sich versehentlich ausgesperrt. Bei seinem Versuch, über den Balkon seines Sohnes in die Wohnung zu gelangen, verletzte sich der Vater leicht am Fuß.

