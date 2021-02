Vermeintlicher Autodiebstahl geklärt: Wagen woanders geparkt

Ein Mann hat in Schwaben sein vermeintlich gestohlenes Auto wieder gefunden - er hatte es nur woanders geparkt. Der Fahrer habe seinen Wagen in der Nähe der Alpspitzbahn bei Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) abgestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Als er wenige Minuten später zurückkam, sei das Auto scheinbar verschwunden gewesen. Der Autobesitzer rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Sache bereits aufgeklärt: Dem Mann war wieder eingefallen, dass er sein Auto auf einem anderen Parkplatz abgestellt hatte.

