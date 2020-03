Vermeintliche Tarantel löst Polizeieinsatz aus

Einen großen Schreck und einen Polizeieinsatz hat eine Plastikspinne in der Oberpfalz ausgelöst. Eine 52-jährige Frau entdecke die vermeintliche Tarantel in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) am Dienstag beim Ausfahren ihrer Markise. Sie rief daraufhin die Polizei zur Hilfe. Die Beamten überprüften das vermeintliche Tier mit respektvollem Abstand und stellten fest, dass es sich um eine Plastikspinne handelte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wer den Scherzartikel platziert hatte, blieb unklar.