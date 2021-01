Verletzungen und Sperren: 96 mit Personalproblemen

Hannover 96 reist mit Personalsorgen zum Auswärtsspiel in der 2. Fußball Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. „Wir haben natürlich ein bisschen Personalprobleme, sind aber trotzdem in der Lage selbstbewusst aufzutreten“, sagte Trainer Kenan Kocak am Freitag und damit zwei Tage vor der Partie in Franken. Franck Evina, Mike Frantz, Linton Maina und Simon Falette fallen verletzungsbedingt aus. Marcel Franke und Jaka Bijol fehlen gesperrt.

Entwarnung konnte Kocak immerhin bei Abwehrspieler Baris Basdas geben, der das Training am Donnerstag vorzeitig abgebrochen hatte. „Er hat eine MRT-Untersuchung gehabt“, sagte der Coach. „Er hat eine Reizung im Hüftbeuger, es ist nichts Schwerwiegendes. Er kann am Sonntag zum Einsatz kommen.“

