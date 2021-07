Verletzter Waschbär beißt Polizist und muss getötet werden

Ein Waschbär hat in Unterfranken einen Polizisten in den Daumen gebissen. Der Beamte habe versucht, das Tier von einer Straße in Saal an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) zu retten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte eine Waschbärenfamilie am Mittwochabend die Straße überquert. Dabei war eines der Tiere von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Fahrer rief anschließend die Polizei. Als ein Polizist das verletzte Tier auf einen Grünstreifen bringen wollte, biss es zu, wie es hieß. Der verletzte Waschbär musste den Angaben zufolge anschließend getötet werden, um ihn von seinem Leiden zu erlösen.

