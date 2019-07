Verletzte und Millionenschaden bei Hausbrand in Landshut

Bei einem Dachstuhlbrand in der Landshuter Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Den in der Nacht zum Mittwoch entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf mehr als eine Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Rund 50 Menschen brachten Feuerwehrleute aus dem mehrstöckigen Gebäude in Sicherheit.

Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich nach Angaben der Feuerwehr in Sicherheit bringen und andere Bewohner warnen. Ein Bewohner kam mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst kümmerte sich auch um Unverletzte, die zwischenzeitlich in der Sparkassenarena unterkamen.

Rund 100 Feuerwehrleute und etwa 50 Helfer vom Rettungsdienst, vom Technischen Hilfswerk (THW) und Polizei waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei sollte das beschädigte Gebäude baldmöglichst betreten, um mit der Ermittlungsarbeit zu beginnen, wie ein Sprecher sagte.

Bis in die Morgenstunden waren Feuerwehrleute damit beschäftigt, immer wieder aufflammende Glutnester zu löschen. Das THW sollte Teile des beschädigten Dachstuhls abstützen.