Verletzte und hoher Schaden bei Brand von Lagerhallen

Bei einem Feuer in zwei Lagerhallen in Gangkofen (Kreis Rottal-Inn) sind in der Nacht auf Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von bis 700 000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Brandstiftung schlossen die Ermittler aus.

Mitteilung