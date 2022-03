Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oberpfalz sind vier Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer am späten Dienstagabend in dem Heim in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) aus. Es sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt dazu. „Bislang haben sich noch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben“, teilte die Polizei mit.

Polizeimitteilung

