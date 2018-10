Verletzte Beamte bei Einsatz vor Geldautomaten-Sprengung

Drei Polizisten sind beim Einsatz vor einer Geldautomaten-Sprengung verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen hatten ein 27-jähriger Mann und ein Komplize in Germering bei München versucht, einen Automaten zu knacken, wie die Polizei mitteile. Noch bevor es dazu kam, griffen Spezialeinheiten zu. Der 27-Jährige versuchte, mit einem Auto zu entkommen, und klemmte dabei einen Polizisten zwischen mehreren Fahrzeugen ein. Er wurde mit einem Schien- und Wadenbeinbruch ambulant im Krankenhaus behandelt. Zwei weitere Beamte wurden im Laufe des Zugriffs leicht verletzt. Auch der 27-Jährige musste in eine Klinik: Die Polizisten schossen auf den Fluchtwagen, der Mann wurde an der Schulter getroffen.