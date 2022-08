Verleihung der „Bairischen Sprachwurzel“

Der Bund Bairische Sprache macht sich für den Erhalt der Mundart in Bayern stark und verleiht jedes Jahr die „Bairische Sprachwurzel“. Preisträger sind bekannte Persönlichkeiten, die öffentlich an ihrem Dialekt festhalten. Laudator ist traditionell ein Professor, der ebenfalls Dialekt spricht. Der Vorsitzende des Bundes Bairische Sprache, Sepp Obermeier, überreicht am Sonntag (16.00 Uhr) in Straubing den diesjährigen Preis.

Die „Bairische Sprachwurzel“ wird seit 2005 vergeben. Zu den früheren Preisträgern zählt Papst Benedikt XVI., der sie 2006 im Vatikan überreicht bekam. Ansonsten fand die Feier immer in Straubing während des Gäubodenvolksfestes statt. Angesichts der Corona-Pandemie fiel das Volksfest 2020 und 2021 aus, weswegen die Sprachwurzel ausnahmsweise in Regensburg und im oberbayerischen Weyarn vergeben wurde. In diesem Jahr findet das Gäubodenvolksfest wieder statt und die Preisverleihung kehrt nach Straubing zurück.

