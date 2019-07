Verlassene Kleidung an Weiher löst Großeinsatz aus

Weil er seine nasse Kleidung an einem Weiher zurückgelassen hat, hat ein junger Mann einen Großeinsatz ausgelöst. Der 18-Jährige war am Donnerstagabend während einer Feier in einem Jugendzentrum samt Kleidung in einen Teich in Würzburg gesprungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am nächsten Morgen entdeckte ein Anwohner die Kleidung sowie ein Paar im Wasser treibende Schuhe und alarmierte die Polizei.

Da die Klamotten nach Alkohol rochen, gingen die Ermittler zunächst davon aus, dass eine betrunkene Person in das Gewässer gefallen und ertrunken sein könnte. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Wasserwacht, darunter auch mehrere Taucher, suchten daraufhin nach dem vermeintlich Ertrunkenen. Sie bargen neben den Schuhen auch eine Basecap, konnten jedoch keinen Menschen im Wasser finden.

Schließlich gelang es den Ermittlern, den 18 Jahre alten Besitzer der Kleidung ausfindig zu machen. Er war wohlauf.