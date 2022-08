Verlaat rettet Punkt für 1860: Kein Startrekord

Ein spätes Kopfballtor von Abwehrchef Jesper Verlaat hat den TSV 1860 München vor der ersten Saisonniederlage in der 3. Fußball-Liga bewahrt. Der in der Schlussphase in den Angriff vorgerückte Niederkänder erzielte am Samstag prompt in der 86. Minute das Ausgleichstor zum 1:1 (0:1) bei Viktoria Köln.

Die „Löwen“ verpassten vor gut 5000 Zuschauern im Spirtpark Höhenberg aber nach zuvor fünf Siegen mit Erfolg Nummer sechs den alleinigen Startrekord in der 3. Liga. Mit 16 Punkten führen sie die Tabelle aber weiter an.

Die Kölner waren vier Tage vor dem DFB-Pokalspiel gegen Sechzigs Stadtrivalen FC Bayern München in der von ihn dominierten ersten Spielhälfte durch einen vom ehemaligen Bundesliga-Profi Marcel Risse sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen (24. Minute). Kurz davor hatte 1860-Torwart Marco Hiller mit einem tollen Reflex ein unglückliches Eigentor von Fabian Greilinger verhindert.

