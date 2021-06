Verkehrswarnfiguren gestohlen: Polizei sucht nach Tätern

Unbekannte haben in Creußen (Landkreis Bayreuth) Verkehrswarnfiguren am Straßenrand gestohlen. Bei den geklauten Figuren handle es sich um sogenannte Streetbuddys aus hochwertigem Plastik, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Diese stellten Kinder dar und sollten Autofahrer zur Vorsicht mahnen.

Die Warnfigurne in Creußen wurden nach Polizeiangaben am Freitag oder Samstag gestohlen. Rund eine Woche zuvor seien in der nahe gelegenen Stadt Waischenfeld ebenfalls Figuren dieser Art verschwunden, sagte die Sprecherin. Die Polizei prüfe nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen bestehe, und suche nach den Tätern. Das Motiv war zunächst unklar.

