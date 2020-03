Verkehrsteilnehmer stoppen betrunkenen Autofahrer

Mehrere Autofahrer haben in Grafing (Landkreis Ebersberg) die Fahrt eines betrunkenen Mannes beendet. Sie nahmen dem 36-Jährigen am Samstagvormittag den Autoschlüssel ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte der Fahrer auf der Landstraße eine Leitplanke touchiert und war trotzdem in Schlangenlinien weiter nach Grafing gefahren. Im Ort stoppten ihn dann die anderen Verkehrsteilnehmer. Ein Alkoholtest bei dem Mann habe einen Wert weit über zwei Promille ergeben. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann bereits vor drei Wochen seinen Führerschein abgeben musste, weil er ebenfalls mit einem Wert von über zwei Promille am Steuer von der Polizei gestoppt wurde. Zudem war er ohne Erlaubnis mit dem Auto seines Chefs unterwegs. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.