Verkehrskontrolle: Kein Führerschein, aber Haftbefehl

Mit Haftbefehl gesucht, aber ohne Führerschein, ist ein Mann in Oberfranken von Grenzpolizisten aufgegriffen worden. Bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 93 bei Regnitzlosau (Landkreis Hof) stellten die Beamten fest, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor habe er 1000 Euro Geldstrafe nicht bezahlt.

Sein mitfahrender Kollege legte ihm das Geld aus und rettete den 48-Jährigen so vor der Verhaftung. Allerdings hatten nach Angaben der Polizei beide Männer keinen Führerschein. Schließlich kam ein Ersatzfahrer und nahm die beiden mit. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

