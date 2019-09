Verkehrsdelikte unter Drogen- und Alkoholeinfluss in Bayern

Es wird nicht mehr lange dauern, dann zieht der Frost wieder übers Land. Höchste Zeit also, ein wenig Wintervorsorge zu betreiben und die womöglich bedrohten Fettdepots wieder aufzufüllen oder zu stabilisieren. Eine sehr gute Adresse in Sachen Kalorienbilanz ist der Bayerische Hof in Leutkirch. Das Gasthaus bemüht sich redlich, keinen Besucher im Zustand der Unterernährung vom Holztisch aufstehen zu lassen.

Unterzucker unwahrscheinlich Der fürsorgliche Service – flink und aufmerksam – achtet drauf, dass wegen der Wartezeit gewiss ...