Verkehr in Bayern rollt ohne große Behinderungen

Während der Osterfeiertage ist ein großes Verkehrschaos auf Bayerns Autobahnen zunächst ausgeblieben. Der Verkehr stockte vor allem auf den Fernstraßen in Nord-Süd-Richtung mehrmals über mehrere Kilometer, wie eine ADAC-Sprecherin am Samstagmittag sagte. Zahlreiche Autofahrer seien bereits auf dem Rückweg aus der ersten Ferienwoche gewesen oder fuhren erst in den Osterurlaub. Das führte auf der Autobahn 93 zu einem drei Kilometer langen Stau von Kufstein in Richtung Rosenheim, so der Automobilclub.

Am Gründonnerstag war die Hauptreisewelle durch Bayern gerollt - Urlauber, Ausflügler und Pendler mussten auf den Strecken Richtung Süden Geduld mitbringen. Die nächste Reisewelle ist laut ADAC am Nachmittag des Ostermontags zu erwarten, wenn sich viele auf den Rückweg machen. Entspanntes Autofahren dürfte lediglich am Sonntag möglich sein.

